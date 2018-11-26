Екс-глава Державіаслужби розповів, як воєнний стан вплине на цивільну авіацію

Екс-глава Державної авіаційної служби Денис Антонюк вважає, що введення воєнного стану в Україні не вплине на роботу цивільної авіації.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Для цивільної авіації України після введення воєнного стану принципово нічого не зміниться - у нас вже давно закрито авіасполучення з Росією", - сказав він.

На його думку, єдине питання, яке може виникнути - збільшення вартості авіаційних страховок.

За словами екс-керівника Державіаслужби, питання можливого перерахунку страховок для авіагалузі залежить, в першу чергу, від того, яке рішення прийме на позачерговому засіданні в понеділок Верховна Рада, від офіційної позиції держави, а також від позиції самих страхових компаній.

"Зазвичай частка страховки в ціні квитка, якщо це не рейси в країни з підвищеною активністю військових дій на кшталт Сомалі чи Іраку, дуже невелика", - сказав Антонюк.

Він зазначив, що підвищення розміру авіастраховок не повинно сильно вплинути на цінову політику рейсів в/з України.

Також екс-глава Державіаслужби додав, що активна поява в новинах інформації про конфлікт і введення воєнного стану в країні може привести до падіння туристичного потоку, в першу чергу з європейських країн.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні в понеділок за ініціативою президента розгляне питання про введення воєнного стану в країні у зв'язку з нападом російських військових на українські кораблі в Керченській протоці.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

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