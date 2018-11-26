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Экс-глава Госавиаслужбы рассказал, как военное положение повлияет на цивильную авиацию

Понедельник, 26 ноября 2018, 11:16

Экс-глава Государственной авиационной службы Денис Антонюк считает, что введение военного положения в Украине не повлияет на работу цивильной авиации.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Для цивильной авиации Украины после введения военного положения принципиально ничего не изменится – у нас уже давно закрыто авиасообщение с Россией", - сказал он.

По его мнению, единственный вопрос, который может возникнуть - увеличение стоимости авиационных страховок.

По словам экс-руководителя Госавиаслужбы, вопрос возможного перерасчета страховок для авиаотрасли зависит, в первую очередь, от того, какое решение примет на внеочередном заседании в понедельник Верховная Рада, от официальной позиции государства, а также от позиции самих страховых компаний.

"Обычно доля страховки в цене билета, если это не рейсы в страны с повышенной активностью военных действий вроде Сомали или Ирака, очень небольшая", - сказал Антонюк.

Он отметил, что повышение размера авиастраховок не должно сильно повлиять на ценовую политику рейсов в/из Украины.

Также экс-глава Госавиаслужбы добавил, что активное появление в новостях информации о конфликте и введение военного положения в стране может привести к падению туристического потока, в первую очередь из европейских стран.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник по инициативе президента рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране в связи с нападением российских военных на украинские корабли в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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Темы: авиаВоенное положение
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