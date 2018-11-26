Лавров про агресію РФ у Керченській протоці: Росію вже не хвилюють санкції

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росію вже не хвилюють можливі санкції через агресію проти України у Керченській протоці.

Про це він сказав у понеділок на прес-конференції, передає ТАСС.

"Це нас давно вже перестало хвилювати", - заявив Лавров.

За його словами, санкції це погано завжди, але РФ не може вплинути на людей, які "одержимі одним тільки бажанням шукати все нові і нові приводи для тиску на Росію".

При цьому Лавров продовжує стояти на позиції, що нібито була провокація і порушення українськими кораблями кордону Росії.

"Були порушені ключові положення міжнародного права, не тільки морського, а й загального міжнародного права, включаючи статут ООН, включаючи і конвенцію морського права 1982 року і інші міжнародно-правові інструменти, які багаторазово вимагають від усіх держав поважати суверенітет іншої держави", - сказав він.

Глава російського МЗС заявив, що "провокація" в Керченській протоці нібито була здійснена "за прямим наказом вищого керівництва України".

"Те, що це було зроблено з благовоління, а то і прямого наказу вищого керівництва, ні у кого сумнівів немає", - сказав Лавров.

На його думку, українська сторона розраховує отримати вигоду з цієї ситуації і підтримку з боку США і Європи.

При цьому він додав, що Росія закликає Захід "вгамувати" Київ.

Лавров зазначив, що Росія проводить інспекції судів в Азовському морі "в повній відповідності з міжнародними домовленностями".

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

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