Лавров про агресію РФ у Керченській протоці: Росію вже не хвилюють санкції
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росію вже не хвилюють можливі санкції через агресію проти України у Керченській протоці.
Про це він сказав у понеділок на прес-конференції, передає ТАСС.
"Це нас давно вже перестало хвилювати", - заявив Лавров.
За його словами, санкції це погано завжди, але РФ не може вплинути на людей, які "одержимі одним тільки бажанням шукати все нові і нові приводи для тиску на Росію".
При цьому Лавров продовжує стояти на позиції, що нібито була провокація і порушення українськими кораблями кордону Росії.
"Були порушені ключові положення міжнародного права, не тільки морського, а й загального міжнародного права, включаючи статут ООН, включаючи і конвенцію морського права 1982 року і інші міжнародно-правові інструменти, які багаторазово вимагають від усіх держав поважати суверенітет іншої держави", - сказав він.
Глава російського МЗС заявив, що "провокація" в Керченській протоці нібито була здійснена "за прямим наказом вищого керівництва України".
"Те, що це було зроблено з благовоління, а то і прямого наказу вищого керівництва, ні у кого сумнівів немає", - сказав Лавров.
На його думку, українська сторона розраховує отримати вигоду з цієї ситуації і підтримку з боку США і Європи.
При цьому він додав, що Росія закликає Захід "вгамувати" Київ.
Лавров зазначив, що Росія проводить інспекції судів в Азовському морі "в повній відповідності з міжнародними домовленностями".
Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.
Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.
За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.
У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.
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