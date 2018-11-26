Лавров об агрессии РФ в Керченском проливе: Россию уже не волнуют санкции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию уже не волнуют возможные санкции из-за агрессии против Украины в Керченском проливе.

Об этом он сказал в понедельник на пресс-конференции, передает ТАСС.

"Это нас давно уже перестало волновать", - заявил Лавров.

По его словам, санкции это плохо всегда, но РФ не может повлиять на людей, которые "одержимы одним только желанием искать все новые и новые поводы для давления на Россию".

При этом Лавров продолжает стоять на позиции, что якобы была провокация и нарушение украинскими кораблями границы России.

"Были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, включая устав ООН, включая и конвенцию морского права 1982 года и другие международно-правовые инструменты, которые многократно требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства", - сказал он.

Глава российского МИДа заявил, что "провокация" в Керченском проливе якобы была совершена "по прямому приказу высшего руководства Украины".

"То, что это было сделано с благоволения, а то и прямого приказа высшего руководства, ни у кого сомнений нет", - сказал Лавров.

По его мнению, украинская сторона рассчитывает извлечь выгоду из этой ситуации и поддержку со стороны США и Европы.

При этом он добавил, что Россия призывает Запад "угомонить" Киев.

Лавров отметил, что Россия проводит инспекции судов в Азовском море "в полном соответствии с международными договоренностями".

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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