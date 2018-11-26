Комітет Ради з нацбезпеки готовий засідати, чекає указу Порошенка про воєнний стан

Секретар комітету з питань нацбезпеки і оборони Іван Вінник заявив, що парламентський комітет вже готовий до засідання, але чекає на указ президента Петра Порошенка щодо введення воєнного стану.

Про це він розповів у коментарі журналістам у понеділок.

За його словами, комітет планував засідання о 14.30, але наразі бракує відповідних документів.

"Це указ президента про введення воєнного стану з тими особливостями які там будуть вказані - умови, терміни, території, повноваження чи обов'язками. Ну і власне законопроект президента України про затвердження свого указу. Бо такі укази затверджують у формі Закону України", - сказав Вінник.

"Наразі ми можемо тільки теоретизувати, у чому буде суть цих деталей, бо не бачили ще указу президента", - додав він.

Політик додав, що не знає, коли указ з'явиться у комітеті, зазначивши, що наразі проходить зустріч президента зі спікером парламенту.

Разом з тим він наголосив, зухвалі дії Росії зобов'язують вище керівництво України вживати кроків щодо підготовки країни для будь-якого поширення агресії з боку РФ.

"Сам по собі режим воєнного стану не є формою оголошення війни. Це є форма підготовки української держави, економіки, органів державної влади, самоврядування, військових формувань, правоохоронних органів для відсічі і стримування будь-яких форм агресії", - сказав Вінник.

Він зазначив, що вже створений резерв резервістів першої черги, наразі військові комісаріати готуються до можливої мобілізації, якщо це буде вказано в указі про воєнний стан.

"Можливо будуть пропозиції виділення додаткових коштів на забезпечення, можливо будуть введені якісь військові адміністрації. Це все міститься в указі, який ми чекаємо разом з вами. Ми його теж не бачили. Як тільки ми його побачимо, будемо максимально сприяти, щоб розтлумачити все, що там написано. Будемо максимально відкритим і відвертими", - сказав нардеп.

Щодо засідання Верховної Ради, він зазначив, чи ще не знає, чи буде воно закрите чи відкрите.

При цьому Вінник додав, що засідання комітету буде відкрите.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні в понеділок за ініціативою президента розгляне питання про введення воєнного стану в країні у зв'язку з нападом російських військових на українські кораблі в Керченській протоці.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

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