Комитет Рады по нацбезопасности готов заседать, ждет указа Порошенко о военном положении

Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник заявил, что парламентский комитет уже готов к заседанию, но ждет указ президента Петра Порошенко относительно введения военного положения.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам в понедельник.

По его словам, комитет планировал заседание в 14.30, но пока не хватает соответствующих документов.

"Это указ президента о введении военного положения с теми особенностями, которые там будут указаны - условия, сроки, территории, полномочия или обязанностями. Ну и собственно законопроект президента Украины об утверждении своего указа. Потому что такие указы утверждают в форме Закона Украина", - сказал Винник.

"Сейчас мы можем только теоретизировать, в чем будет суть этих деталей, потому что не видели еще указа президента", - добавил он.

Политик уточнил, что не знает, когда указ появится в комитете, отметив, что сейчас проходит встреча президента со спикером парламента.

Вместе с тем он подчеркнул, что дерзкие действия России обязывают высшее руководство Украины предпринимать шаги по подготовке страны для любого распространения агрессии со стороны РФ.

"Сам по себе режим военного положения не является формой объявления войны. Это форма подготовки украинского государства, экономики, органов государственной власти, самоуправления, воинских формирований, правоохранительных органов для отпора и сдерживания любых форм агрессии", - сказал Винник.

Он отметил, что уже создан резерв резервистов первой очереди, военные комиссариаты готовятся к возможной мобилизации, если это указано в указе о военном положении.

"Возможно будут предложения о выделении дополнительных средств на обеспечение, возможно будут введены какие-то военные администрации. Это все содержится в указе, который мы ждем вместе с вами. Как только мы его увидим, будем максимально способствовать, чтобы растолковать все, что там написано. Будем максимально открытым и откровенными", - сказал нардеп.

Относительно заседания Верховной Рады, он сказал еще не знает, будет ли оно закрытым или открытым.

При этом Винник добавил, что заседание комитета будет открытым.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник по инициативе президента рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране в связи с нападением российских военных на украинском корабле в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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