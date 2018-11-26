Українські порти працюють у звичайному режимі - АМПУ

В Адміністрації морських портів заявили, що українські порти на Азовському морі працюють в штатному режимі.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що триває завантаження/розвантаження суден, які раніше пройшли Керч-Єнікальський канал.

"За оперативною інформацією з ранку 26.11.2018 рух суден через канал було відновлено. Своєї черги на прохід очікують 30 суден, що прямують в/з порти Маріуполь та Бердянськ (16 — з портів і 14 — у порти)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що всього до кінця 2018 року українські порти на Азові можуть прийняти і обробити близько 80 суден.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

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