Украинские порты работают в обычном режиме - АМПУ

В Администрации морских портов заявили, что украинские порты на Азовском море работают в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что идет загрузка/разгрузка судов, которые ранее прошли Керчь-Еникальский канал.

"По оперативной информации с утра 26.11.2018 движение судов через канал был восстановлен. Своей очереди на проход ожидают 30 судов, следующих в/из порты Мариуполь и Бердянск (16 - из портов и четырнадцатый порты)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего до конца 2018 года украинские порты на Азове могут принять и обработать около 80 судов.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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