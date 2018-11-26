Порошенко обговорив з держсекретарем США російську агресію і воєнний стан

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Понеділок, 26 листопада 2018, 23:36

Президент Петро Порошенко обговорив з з державним секретарем США Майклом Помпео напад росіян на українські військові кораблі поблизу Керченської протоки і введення воєнного стану в Україні.

Розмова відбулась телефоном, повідомляється на сайті глави держави.

"Порошенко поінформував американську сторону про вчинений Росією акт збройної агресії проти України в акваторії Керченської протоки, а також відповідні кроки української сторони, зокрема запровадження режиму воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що президент України вказав на неприйнятність таких протиправних дій Росії. Порошенко переконаний, що РФ має отримати найжорсткішу реакцію міжнародної спільноти, в тому числі - посилення санкцій.

Порошенко та Помпео скоординували кроки для подальшої протидії російській агресії проти України, в тому числі в районі Керченської протоки.

Президент США Дональд Трамп у понеділок, коментуючи захоплення росіянами українських кораблів поблизу Криму, заявив, що йому не подобається те, що відбувається між Росією та Україною.

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу Віктора Муженка, при нападі на українські кораблі росіяни використали винищувач Су-30. Загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

Українська правда

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Теми: США Порошенко Воєнний стан Росія
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