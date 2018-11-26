Порошенко обсудил с госсекретарем США российскую агрессию и военное положение

Президент Петр Порошенко обсудил с с государственным секретарем США Майклом Помпео нападение русских на украинские военные корабли вблизи Керченского пролива и введение военного положения в Украине.

Разговор состоялся по телефону, сообщается на сайте главы государства.

"Порошенко проинформировал американскую сторону о совершенном Россией акте вооруженной агрессии против Украины в акватории Керченского пролива, а также соответствующие шаги украинской стороны, в частности введение режима военного положения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Украины указал на неприемлемость таких противоправных действий России. Порошенко убежден, что РФ должна получить жесткую реакцию международного сообщества, в том числе - усиление санкций.

Порошенко и Помпео скоординировали шаги для дальнейшего противодействия российской агрессии против Украины, в том числе в районе Керченского пролива.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, комментируя захват россиянами украинских кораблей вблизи Крыма, заявил, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, при нападении на украинские корабли россияне использовали истребитель Су-30. Всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.