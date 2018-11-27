Захоплені українські моряки дають неправдиві свідчення під тиском - командувач ВМС

Командувач Військово-Морських Сил України Ігор Воронченко підкреслив, що захоплених у Керченській протоці українських моряків змушують під тиском давати неправдиві свідчення.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".

"Екіпажі суден зараз перебувають в різних місцях. Троє військовослужбовців, один офіцер і двоє контрактників, які були поранені, перебувають в лікарні міста Керчі.

Кораблі перебувають в пункті базування, де дислокуються катери ФСБ. І вже є певні докази про надання неправдивої інформації нашими матросами", - розповів Воронченко.

"Уже було відео з трьома матросами, які давали свідчення під психологічним та фізичним впливом.

Я цих матросів з Нікополя знаю, вони завжди були чесними професіоналами своєї справи. І те, що вони зараз говорять, це неправда", - підкреслив командувач ВМС України.

Він додав, що з цими військовослужбовцями вже зустрілися адвокати.

Воронченко також підкреслив, що двоє військовослужбовців є вихідцями з Криму і їх батьки проживають на півострові, в зв'язку з чим на них буде чинитися тиск.

У відповідь на питання про поширену ФСБ РФ інформацію, що на борту українських суден нібито були співробітники СБУ, командувач ВМС заявив: "Вони можуть сказати, що ми прилетіли з неба на космічному кораблі".

Як повідомлялось, у Федеральній службі безпеки Росії розповіли, що допитали українських моряків, затриманих напередодні в Керченській протоці.

В РФ заявляють, що нібито знайшли серед українських моряків двох співробітників СБУ.

ФСБ також опублікувала відео з українськими моряками, на якому вони заявляють, що нібито порушили "територіальні води" РФ у морі.

На відео видно, що моряки читають підготовлений заздалегідь текст.

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу Віктора Муженка, при нападі на українські кораблі росіяни використали винищувач Су-30. Загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.