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Захваченные украинские моряки дают ложные показания под давлением - командующий ВМС

Вторник, 27 ноября 2018, 00:03
Захваченные украинские моряки дают ложные показания под давлением - командующий ВМС

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко подчеркнул, что захваченных в Керченском проливе украинских моряков заставляют под давлением давать ложные показания.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"Экипажи судов сейчас находятся в разных местах. Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчь.

Корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ. И уже есть определенные доказательства о предоставлении ложной информации нашими матросами", - рассказал Воронченко.

"Уже было видео с тремя матросами, которые давали показания под психологическим и физическим воздействием.

Я этих матросов из Никополя знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда", - подчеркнул командующий ВМС Украины.

Он добавил, что с этими военнослужащими уже встретились адвокаты.

Воронченко также подчеркнул, что двое военнослужащих являются выходцами из Крыма и их родители проживают на полуострове, в связи с чем на них будет оказываться давление.

В ответ на вопрос о распространенной ФСБ РФ информации, что на борту украинских судов якобы были сотрудники СБУ, командующий ВМС заявил: "Они могут сказать, что мы прилетели с неба на космическом корабле".

Как сообщалось, в Федеральной службе безопасности России рассказали, что допросили украинских моряков, задержанных накануне в Керченском проливе.

В РФ уверяют, что якобы среди украинских моряков есть двое сотрудников СБУ.

ФСБ также опубликовала видео с захваченными украинскими моряками, на котором они заявляют, что якобы нарушили "территориальные воды" РФ в море.

На видео видно, что моряки читают подготовленный заранее текст.

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, при нападении на украинские корабли россияне использовали истребитель Су-30. Всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КерчьАзовское мореЧерное море
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