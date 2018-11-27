Біля штаб-квартири ООН протестували проти агресії РФ в Керченській протоці

Під час засідання Ради Безпеки ООН щодо ескалації агресії РФ в Україні на вулицях Нью-Йорка під стінами будівлі пройшла акція протесту на підтримку України.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Після того, як стало відомо про захоплення Росією катерів ВМС України, українська громада Нью-Йорка закликала до протестів на знак солідарності з Україною.

Протести у Нью-Йорку Фото: Maryna Prykhodko (Curtesy Photo)

"Учасники акцій вимагали від міжнародної спільноти та уряду США проявити підтримку Україні та засудити дії з боку Росії", - йдеться у повідомлені.

Раніше посол США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що американський уряд "занепокоєний на найвищому рівні".

Постійні представники Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції та Великої Британії в Раді Безпеки ООН у понеділок висловили серйозне занепокоєння у зв’язку з ситуацією в Керченській протоці і закликали РФ звільнити затриманих моряків.

Президент США Дональд Трамп у понеділок, коментуючи захоплення росіянами українських кораблів поблизу Криму, заявив, що йому не подобається те, що відбувається між Росією та Україною.

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу Віктора Муженка, при нападі на українські кораблі росіяни використали винищувач Су-30. Загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.