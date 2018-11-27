Возле штаб-квартиры ООН протестовали против агрессии РФ в Керченском проливе

Во время заседания Совета Безопасности ООН относительно эскалации агрессии РФ в Украине на улицах Нью-Йорка под стенами здания прошла акция протеста в поддержку Украины.

Об этом сообщает "Голос Америки".

После того, как стало известно о захвате Россией катеров ВМС Украины, украинская община Нью-Йорка призвала к протестам в знак солидарности с Украиной.

Протесты в Нью-Йорке ФОТО: MARYNA PRYKHODKO (CURTESY PHOTO)

"Участники акций требовали от международного сообщества и правительства США проявить поддержку Украине и осудить действия со стороны России", - говорится в сообщении.

Ранее посол США в ООН Никки Хейли заявила, что американское правительство "обеспокоено на высшем уровне".

Постоянные представители Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании в Совете Безопасности ООН в понедельник выразили серьезное беспокойство в связи с ситуацией в Керченском проливе и призвали РФ освободить задержанных моряков.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, комментируя захват россиянами украинских кораблей вблизи Крыма, заявил, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, при нападении на украинские корабли россияне использовали истребитель Су-30. Всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.