Возле штаб-квартиры ООН протестовали против агрессии РФ в Керченском проливе

799 просмотров
Вторник, 27 ноября 2018, 02:17

Во время заседания Совета Безопасности ООН относительно эскалации агрессии РФ в Украине на улицах Нью-Йорка под стенами здания прошла акция протеста в поддержку Украины.

Об этом сообщает "Голос Америки".

После того, как стало известно о захвате Россией катеров ВМС Украины, украинская община Нью-Йорка призвала к протестам в знак солидарности с Украиной.

 
Протесты в Нью-Йорке 
ФОТО: MARYNA PRYKHODKO (CURTESY PHOTO)

"Участники акций требовали от международного сообщества и правительства США проявить поддержку Украине и осудить действия со стороны России", - говорится в сообщении.

Ранее посол США в ООН Никки Хейли заявила, что американское правительство "обеспокоено на высшем уровне".

Постоянные представители Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании в Совете Безопасности ООН в понедельник выразили серьезное беспокойство в связи с ситуацией в Керченском проливе и призвали РФ освободить задержанных моряков.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, комментируя захват россиянами украинских кораблей вблизи Крыма, заявил, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, при нападении на украинские корабли россияне использовали истребитель Су-30. Всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООН акции Азовское море Черное море Росcия
powered by lun.ua
По теме
Постпред в СБ ООН: Есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска 26 ноября 2018, 20:48
США и Европа в Совбезе ООН признали вину России в Керченском проливе 26 ноября 2018, 20:33
Совбез ООН отказался рассматривать предложенную РФ повестку дня 26 ноября 2018, 18:54
Все новости
Главные новости
Захваченные украинские моряки дают ложные показания под давлением - командующий ВМС
ФСБ обнародовала видео "допроса" захваченных украинских моряков
Новости дня: российская агрессия в море и военное положение
Трамп прокомментировал нападение россиян на украинские корабли
Все новости
интервью

Французский писатель: Человек никогда не живет так полно, как между двумя драмами

Фото

10 картинок о том, что случается в душе с каждым

Поиск по сайту
Архив
Весь архів