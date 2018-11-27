Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возле штаб-квартиры ООН протестовали против агрессии РФ в Керченском проливе

Вторник, 27 ноября 2018, 01:17

Во время заседания Совета Безопасности ООН относительно эскалации агрессии РФ в Украине на улицах Нью-Йорка под стенами здания прошла акция протеста в поддержку Украины.

Об этом сообщает "Голос Америки".

 
Протесты в Нью-Йорке 
ФОТО: MARYNA PRYKHODKO (CURTESY PHOTO)

После того, как стало известно о захвате Россией катеров ВМС Украины, украинская община Нью-Йорка призвала к протестам в знак солидарности с Украиной.

"Участники акций требовали от международного сообщества и правительства США проявить поддержку Украине и осудить действия со стороны России", - говорится в сообщении.

Ранее посол США в ООН Никки Хейли заявила, что американское правительство "обеспокоено на высшем уровне".

Постоянные представители Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании в Совете Безопасности ООН в понедельник выразили серьезное беспокойство в связи с ситуацией в Керченском проливе и призвали РФ освободить задержанных моряков.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, комментируя захват россиянами украинских кораблей вблизи Крыма, заявил, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, при нападении на украинские корабли россияне использовали истребитель Су-30. Всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

Темы: ООНакцииАзовское мореЧерное мореРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
ООН
Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней – Британия в ООН
Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Последние новости
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
Все новости...
Реклама: