Порошенко: Помпео пообіцяв військову допомогу Україні

Державний секретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон надасть Україні повну підтримку, включаючи військову, для захисту суверенітету.

Про це розповів президент України Петро Порошенко в інтерв'ю каналу CNN.

Відповідаючи на питання про реакцію США на нещодавні події близько Керченської протоки президент відзначив чітку позицію висловлену послом США в ООН Ніккі Хейлі на засіданні Ради безпеки, він нагадав і про реакцію на ці події НАТО.

Порошенко повідомив також, що в ході телефонної розмови держсекретар США Майк Помпео пообіцяв "повну підтримку, включаючи військову" для захисту суверенітету України від російської агресії.

"Під час цієї розмови ми отримали повну підтримку, (обіцянку - ред.) повну допомогу, включаючи військову допомогу, для координації того, що нам необхідно зробити для захисту суверенітету і територіальної цілісності", - сказав президент України.

JUST IN: Ukraine’s President @poroshenko tells me that during a phone call with Mike Pompeo, the U.S. Secretary of State pledged “full assistance, including military assistance,” to protect Ukrainian sovereignty. pic.twitter.com/DyoKE9ipPq