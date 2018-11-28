Порошенко: Помпео пообіцяв військову допомогу Україні

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Середа, 28 листопада 2018, 04:27

Державний секретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон надасть Україні повну підтримку, включаючи військову, для захисту суверенітету.

Про це розповів президент України Петро Порошенко в інтерв'ю каналу CNN.

Відповідаючи на питання про реакцію США на нещодавні події близько Керченської протоки президент відзначив чітку позицію висловлену послом США в ООН Ніккі Хейлі на засіданні Ради безпеки, він нагадав і про реакцію на ці події НАТО.

Порошенко повідомив також, що в ході телефонної розмови держсекретар США Майк Помпео пообіцяв "повну підтримку, включаючи військову" для захисту суверенітету України від російської агресії.

"Під час цієї розмови ми отримали повну підтримку, (обіцянку - ред.) повну допомогу, включаючи військову допомогу, для координації того, що нам необхідно зробити для захисту суверенітету і територіальної цілісності", - сказав президент України.

Як повідомлялося, телефонна розмова Помпео і Порошенка відбулась 26 листопада.

Пізніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон засуджує дії РФ проти України і "закликає президентів Порошенка і Путіна до прямого контакту задля вирішення цієї ситуації".

Посол США в ООН Ніккі Гейлі на засіданні Ради безпеки заявила, що американський уряд "стурбований на вищому рівні".

Президент США Дональд Трамп в понеділок, коментуючи захоплення росіянами українських кораблів поблизу Криму, заявив, що йому не подобається те, що відбувається між Росією і Україною.

Надалі в інтерв'ю Washington Post Трамп припустив, що може скасувати заплановану зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним після того, як Росія захопила три українських військово-морських судна в Чорному морі.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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Теми: Азовське море США Росія Порошенко
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