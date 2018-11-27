Держдеп: США засуджують агресивні дії РФ проти України

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон засуджує дії РФ проти України та "закликає президентів Порошенка і Путіна до прямого контакту заради вирішення цієї ситуації".

Про це йдеться у заяві Помпео з приводу нападу на українські військові судна у Керченській протоці, передає "Голос Америки".

"США висловлюють своє глибоке занепокоєння з приводу інциденту у Чорному морі, який стався 25 листопада, коли українські судна спробували здійснити прохід через Керченську протоку.

Повідомлення про те, що російські кораблі таранили та обстрілювали українські кораблі, поранивши український екіпаж, і захопили три судна, є серйозним загостренням та порушенням міжнародних норм", - йдеться у заяві.

"США засуджують ці агресивні дії Росії. Ми закликаємо РФ повернути Україні її судна та затриманих членів екіпажу, та поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами", - підкреслили в Держдепі.

Водночас у відомстві закликали обидві сторони виявити стриманість та дотримуватись міжнародних забов'язань.

"Ми закликаємо президентів Порошенка та Путіна до прямого контакту заради вирішення цієї ситуації. Через це ми наголошуємо на підтримці нами Нормандського формату.

США підтримують суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з територіальними водами, та право її суден здійснювати плавання у міжнародних водах", - заявив Помпео.

Він також нагадав, що США відкидають спробу анексії Криму Росією.

Як повідомлялось, президент Петро Порошенко обговорив з державним секретарем США Майклом Помпео напад росіян на українські військові кораблі поблизу Керченської протоки і введення воєнного стану в Україні.

Раніше посол США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що американський уряд "занепокоєний на найвищому рівні".

Президент США Дональд Трамп у понеділок, коментуючи захоплення росіянами українських кораблів поблизу Криму, заявив, що йому не подобається те, що відбувається між Росією та Україною.

25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу Віктора Муженка, при нападі на українські кораблі росіяни використали винищувач Су-30. Загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.