Порошенко: Помпео пообещал военную помощь Украине

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Среда, 28 ноября 2018, 04:27

Государственный секретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон предоставит Украине полную поддержку, включая военную, для защиты суверенитета.

Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко в интервью каналу CNN.

Отвечая на вопрос о реакции США на недавние события около Керченского пролива президент отметил четкую позицию высказанную послом США в ООН Никки Хейли на заседании Совета безопасности, он напомнил и о реакции на эти события НАТО.

Порошенко сообщил также, что в ходе телефонного разговора госсекретарь США Майк Помпео пообещал "полную поддержку, включая военную" для защиты суверенитета Украины от российской агрессии.

"Во время этого разговора мы получили полную поддержку, (обещание – ред.) полную помощь, включая военную помощь, для координации того, что нам необходимо сделать для защиты суверенитета и территориальной целостности", - сказал президент Украины.

Как сообщалось, телефонный разговор Помпео и Порошенко состоялся 26 ноября.

Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон осуждает действия РФ против Украины и "призывает президентов Порошенко и Путина к прямому контакту ради решения этой ситуации".

Посол США в ООН Никки Хейли на заседании Совета безопасности заявила, что американское правительство "обеспокоено на высшем уровне".

Президент США Дональд Трамп в понедельник, комментируя захват россиянами украинских кораблей вблизи Крыма, заявил, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.

В последствии в интервью Washington Post Трамп предположил, что может отменить запланированную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как Россия захватила три украинских военно-морских судна в Черном море.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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Темы: Азовское море США Росcия Порошенко
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