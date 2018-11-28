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Мін'юст звернувся до ЄСПЛ щодо звільнення Росією українських військовополонених

Середа, 28 листопада 2018, 10:30

Міністр юстиції павло Петренко заявив, що підконтрольне йому відомство від імені уряду звернулося до європейського суду з прав людини з проханням ухвалити негайне рішення про звільнення Росією українських військовополонених.

Про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів у середу.

За його словами, наразі Росія намагається застосувати до українських військовополонених свій кримінальний кодекс, що протирічить здоровому глузду і всім нормам міжнародного права.

"Наша чітка позиція, що вони є військовополоненими і до них мають застосовуватися всі гарантії захисту, які визначені Женевськими конвенціями", - сказав Петренко.

"Ми звернулися від імені уряду до Європейського суду з прав людини з вимогою застосувати 39 правило - це негайне рішення щодо звільнення незаконно захоплених українських громадян", - додав він.

Міністр зазначив, що також протягом декількох днів уряд має ухвалити рішення щодо забезпечення фінансування і витрат на адвокатів, які потрібні сім'ям військовополонених і які представляють інтереси полонених українських військових на території окупанта.

Він наголосив, що зі свого боку Мін'юст буде надавати всю необхідну безкоштовну допомогу.

Раніше київський районний "суд" окупованого Сімферополя на 2 місяці заарештував 12 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Мін'юстПетренкосудправа людиниРосія
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