Минюст обратился в ЕСПЧ для освобождения Россией украинских военнопленных

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что подконтрольное ему ведомство от имени правительства обратилось в Европейский суд по правам человека с просьбой принять немедленное решение об освобождении Россией украинских военнопленных.

Об этом он сказал на заседании Кабинета министров в среду.

По его словам, сейчас Россия пытается применить к украинским военнопленных свой уголовный кодекс, что противоречит здравому смыслу и всем нормам международного права.

"Наша четкая позиция, что они военнопленные и к ним должны применяться все гарантии защиты, которые определены Женевскими конвенциями", - сказал Петренко.

"Мы обратились от имени правительства в Европейский суд по правам человека с требованием применить 39 правило - это немедленное решение об освобождении незаконно захваченных украинских граждан", - добавил он.

Министр отметил, что также в течение нескольких дней правительство должно принять решение по обеспечению финансирования и расходов на адвокатов, которые нужны семьям военнопленных и представляющих интересы пленных украинских военных на территории оккупанта.

Он отметил, что со своей стороны Минюст будет предоставлять всю необходимую бесплатную помощь.

Ранее киевский районный "суд" оккупированного Симферополя на 2 месяца арестовал 12 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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