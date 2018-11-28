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Воєнний стан: Авіація, кораблі і техніка ДПСУ приведені у бойову готовність

Середа, 28 листопада 2018, 12:56

У зв'язку із запровадження воєнного стану в окремих регіонах України органи Державної прикордонної служби приведені у повну бойову готовність.

Про це у коментарі "Українській правді" розповів начальник департаменту з питань взаємодії і зв'язків з громадськістю Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, наразі основні зусилля зосереджуються на додатковому посиленні кордону і його режиму.

"Залучаємо резерви, висилка збільшених прикордонних нарядів, у тому числі з груповою зброєю і, за необхідності, на бронетехніці", - розповів він.

"У готовності до дій перебувають наші бойові резерви - морська охорона і авіація. Всі ці заходи направлені винятково на посилення охорони і оборони в Україні державного кордону", - наголосив Демченко.

Він додав, що у разі загострення ситуації це дозволить якнайшвидше відреагувати і мобілізувати всі наявні ресурси.

Також представник ДПСУ зазначив, що пунктах пропуску організовані заходи посиленого прикордонного контролю і, за наявності правових підстав, іноземцям та особам без громадянства забороняється в'їзд в Україну.

Він зазначив, що за минулу добу в Україну не пропустили близько 150 іноземців, 80 з яких - громадяни РФ.

Демченко пояснив, що частина з них не мала необхідних документів для в'їзду в країну, а ще частина - відвідувала окуповані території, через що їм заборонений вїзд в Україну.

Раніше у Державній прикордонній службі заявили, що громадяни Росії, які перетинають кордон з Україною, знаходяться під пильною увагою, яка з введенням воєнного стану ще більше посилиться.

Як повідомлялося, 28 листопада президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу "Про введення воєнного стану в Україні".

Депутати ухвалили цей законопроект 26 листопада.

Ним затверджується указ президента від 26 листопада 2018 року №393 "Про введення воєнного стану в Україні" з таким застереженням: воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Згідно з додатком до законопроекту, воєнний стан в Україні запроваджується із 14-ї години 26 листопада 2018 року строком на 30 діб – до 14-ї дня 26 грудня 2018 року.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

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Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна службаВоєнний стан
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