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Военное положение: Авиация, корабли и техника ГПСУ приведены в боевую готовность

Среда, 28 ноября 2018, 12:56

В связи с введением военного положения в отдельных регионах Украины органы Государственной пограничной службы приведены в полную боевую готовность.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, сейчас основные усилия сосредоточиваются на дополнительном усилении границы и его режима.

"Привлекаем резервы, высылка увеличенных пограничных нарядов, в том числе с групповым оружием и, при необходимости, на бронетехнике", - рассказал он.

"В готовности к действиям находятся наши боевые резервы - морская охрана и авиация. Все эти меры направлены исключительно на усиление охраны и обороны в Украине государственной границы", - подчеркнул Демченко.

Он добавил, что в случае обострения ситуации это позволит быстрее отреагировать и мобилизовать все имеющиеся ресурсы.

Также представитель ГПСУ отметил, что пунктах пропуска организованы мероприятия усиленного пограничного контроля и, при наличии правовых оснований, иностранцам и лицам без гражданства запрещается въезд в Украину.

Он отметил, что за прошедшие сутки в Украину не пропустили около 150 иностранцев, 80 из которых - граждане РФ.

Демченко пояснил, что часть из них не имела необходимых документов для въезда в страну, а еще часть - посещала оккупированные территории, из-за чего им запрещен въезд в Украину.

Ранее в Государственной пограничной службе заявили, что граждане России, которые пересекают границу с Украиной, находятся под пристальным вниманием, которое с введением военного положения еще больше усилится.

Как сообщалось, 28 ноября президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине".

Депутаты приняли этот законопроект 26 ноября.

Им утверждается указ президента от 26 ноября 2018 года №393 "О введении военного положения в Украине" со следующей оговоркой: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Согласно обнародованному приложению к законопроекту, военное положение в Украине вводится с 14 часов 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток – до 14 дня 26 декабря 2018 года.

Стимулом к введению военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

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Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пограничная службаВоенное положение
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