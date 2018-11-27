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СБУ підтвердила, що на захоплених Росією кораблях були 2 її співробітники

Вівторок, 27 листопада 2018, 08:47

Голова СБУ Василь Грицак підтвердив, що на борту кораблів ВМС України, захоплених прикордонними катерами ФСБ РФ у Керченській протоці, перебували співробітники військової контррозвідки СБУ.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Офіцери української спецслужби виконували службові завдання з контррозвідувального забезпечення підрозділу ВМС України, як це передбачено статтею 12 закону "Про Службу безпеки України"", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що контррозвідники перебувають на передовій "пліч-о-пліч із бойовими побратимами ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби понад чотири роки російської агресії".

У СБУ також додали, що за підтвердженою оперативною інформацією, один із російських штурмовиків використав проти українських катерів дві бойові некеровані ракети, внаслідок чого один із офіцерів СБУ отримав важке поранення.

Повідомляється, що СБУ вживає всіх необхідних заходів для звільнення українських бранців та повернення їх до своїх родин.

"Водночас СБУ вимагає від керівництва російських спецслужб припинити психологічний і фізичний тиск на українських військовослужбовців задля інформаційного виправдання акту зухвалої агресії", - підсумували у прес-службі відомства. 

Нагадаємо, 25 листопада поблизу Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі ВМС України. Росіяни поранили 6 українських військовослужбовців і захопили 3 кораблі, які вже доставили в анексовану Керч.

За даними начальника Генштабу Віктора Муженка, при нападі на українські кораблі росіяни використали винищувач Су-30. Загалом на тих суднах перебували 23 особи. За даними омбудсмена Росії, у полон потрапили 24 моряки.

У Федеральній службі безпеки Росії розповіли, що допитали українських моряків. Там також додали, що серед моряків було двоє співробітників СБУ, зокрема, оперуповноважений 7-го управління Головного управління військової контррозвідки СБУ старший лейтенант Андрій Драч (перебував на катері "Нікополь").

Командувач Військово-Морських Сил України Ігор Воронченко підкреслив, що захоплених моряків змушують під тиском давати неправдиві свідчення.

Українська правда

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Теми: СБУАзовське мореРосія
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