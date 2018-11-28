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Порошенко відповів на закид Путіна: Знову брешуть

Середа, 28 листопада 2018, 17:30
Порошенко відповів на закид Путіна: Знову брешуть

Президент Петро Порошенко відповів на звинувачення російського президента Володимира Путіна, який казав, що нещодавні події в Чорному морі – це результат провокації з боку української влади.

Свою заяву Порошенко зробив під час поїздки до Чернігівської області в середу.

"Сьогодні Путін проголосив, що розстріл українських кораблів – це провокація української влади. Ну як?! А потім думаєш: ну, чекай - коли були події в Солсбері, вони що, по-іншому говорили? Так само брешуть. А їхнє гасло щодо Донбасу "Іх там нєт" – ну так само брешуть", - сказав український лідер.

Як повідомлялося, у середу на пленарній сесії інвестиційного форуму "ВТБ Капітал" Путін заявив, що ситуація з українськими моряками в Чорному морі - це "провокація чинної української влади" і особисто президента Петра Порошенка.

25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України, яка наблизилась до Керченської протоки.

Росіяни захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з них, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

Росіяни заявили, що українці порушили їхній кордон і зробили це навмисно, в якості провокації.

Проте українське Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб навело докази, що Росія атакувала та захопила українські військові кораблі у нейтральних водах Чорного моря.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоПутінКримнадзвичайна подіяВоєнний стан
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