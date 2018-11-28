Порошенко ответил на обвинения Путина: Опять врут

Президент Петр Порошенко ответил на обвинения российского президента Владимира Путина, который говорил, что недавние события в Черном море - это результат провокации со стороны украинской власти.

Свое заявление Порошенко сделал во время поездки в Черниговскую область в среду.

"Сегодня Путин провозгласил, что расстрел украинских кораблей - это провокация украинских властей. Ну как?! А потом думаешь: ну, подожди - когда были события в Солсбери, они что, по-другому говорили? Так же врут. А их лозунг по Донбассу "Их там нет" - ну так же врут", - сказал украинский лидер.

Как сообщалось, в среду на пленарной сессии инвестиционного форума "ВТБ Капитал" Путин заявил, что ситуация с украинскими моряками в Черном море - это "провокация действующей украинской власти" и лично президента Петра Порошенко.

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины, которая подошла к Керченскому проливу.

Россияне захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из них, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.

Росіяни заявили, що українці порушили їхній кордон і зробили це навмисно, в якості провокації.

Проте українське Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб навело докази, що Росія атакувала та захопила українські військові кораблі у нейтральних водах Чорного моря.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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Евгений Кизилов, УП