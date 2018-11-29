РФ может прибегнуть к агрессии в Балтийском море под предлогом защиты "Северного потока-2" - эксперты

РФ может использовать "агрессивные действия", подобные тем, которые происходят в Азовском море, для расширения присутствия в территориальных водах Дании и Германии под предлогом защиты строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении аналитической группы DiXi Group.

"Агрессией в Керченском проливе РФ нарушила ряд международных соглашений. В частности, Конвенцию ООН по морскому праву, которая требует свободу морских перевозок, а также упомянутые ранее двусторонние украинско-российские соглашения о Керченском проливе и Азовском море", - подчеркивают эксперты.

В аналитической группе отмечают, что РФ может использовать "подобные агрессивные действия" для увеличения своего влияния в территориальных водах Дании и Германии и исключительных экономических зонах Финляндии, Дании, Швеции и Германии в контексте строительства газопровода "Северный поток-2".

"Можно ожидать, что Россия будет использовать защиту газопровода "Северный поток-2" как оправдание для расширения своего присутствия в территориальных водах этих стран", - пишут аналитики.

"Однажды российские силы - регулярная армия, частные военные компании или подразделения безопасности "Газпрома" - могут зайти в 12-мильную зону, как в случае с Украиной, но не исключено, что не будет прямой реакции, чтобы не повышать напряженность", - говорится в заявлении.

DiXi Group отмечает, что в 2007 году в РФ приняли закон, который позволяет компаниям "Газпром" и "Транснефть" использовать частные подразделения безопасности и покупать оружие - под предлогом защиты стратегической инфраструктуры от террористических нападений.

"Также есть угроза в Балтийском море.

РФ может использовать "Северный поток-2" для контроля движения судов. Начиная с формальных процедур, затем, как в случае с Украиной, это может перейти на уровень более агрессивного контроля и блокировки кораблей, влияния на торговлю в регионе", - заявляют эксперты.

Подчеркивается, что превентивные действия Запада могут включать: осуждение агрессии РФ в Азовском море, "недвусмысленный признак готовности" к военной поддержки путем расширения НАТО, отмена разрешений, предоставленных для "Северного потока-2".

Как сообщалось, строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море уже началось и, как ожидается, будет завершено к концу 2019 года.

Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.

С конца 2019 газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал западные корпорации за сотрудничество с РФ в строительстве "Северного потока-2", предупредив об угрозе нового нападения Путина.

В Госдепе заявили, что США будут говорить с ЕС о закрытии Северного потока-2 в ответ на агрессию РФ.

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины, которая подошла к Керченскому проливу.

Россияне захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из них, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.

Росіяни заявили, що українці порушили їхній кордон і зробили це навмисно, в якості провокації.

Проте українське Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб навело докази, що Росія атакувала та захопила українські військові кораблі у нейтральних водах Чорного моря.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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