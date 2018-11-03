Порошенко у Туреччині провів зустріч з Ердоганом

У Стамбулі завершилася зустріч президентів Туреччини і України Реджепа Тайіпа Ердогана і Петра Порошенка.

Як повідомляє "Анадолу", переговори відбулися у резиденції Ердогана "Мабейн" у палаці "Йилдиз" та тривали 1 годину і 15 хвилин.

Про зміст переговорів наразі не повідомляється.

Раніше прес-служба президента України повідомляла, що після спілкування глав двох держав відбудеться засідання Українсько-турецької стратегічної ради високого рівня під головуванням Порошенка та Ердогана. За результатами переговорів заплановано підписання двосторонніх документів.

Нагадаємо, 3-4 листопада Петро Порошенко перебуває у Туреччині з офіційним візитом.