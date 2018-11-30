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Держдеп: Скасувавши зустріч з Путіним, США вимагають повернення полонених моряків і кораблів

П'ятниця, 30 листопада 2018, 06:45

У Держдепі пояснили чому Трамп скасував зустріч з Путіним, а не використав зустріч під час саміту G20, щоб особисто висловити позицію з приводу дій РФ проти України.

Про це під час брифінгу розповів заступник голови прес-служби Держдепартаменту США Роберт Палладіно.

"Ясно, що твіти президента з цього питання були абсолютно чіткі щодо того, чого ми домагаємося, і це повернення українських моряків, як і суден. Агресія, яку ми спостерігали на цьому тижні, є неприйнятною і було відправлено сильне послання", - відповів Палладіно на питання про скасування зустрічі Трампа з Путіним.

Він додав, у відповідь на додаткові питання, що це сильне послання полягає в ізоляції РФ. Крім того Палладіно підкреслив, що США вже посилили тиск на Росію.

"Наша позиція була дуже ясною: від президента і посла (в ООН - ред.) Гейлі до держсекретаря Помпео. Ми: вони повинні повернути Україні судна і затриманих членів екіпажу", - саказав він.

"Ми будемо продовжувати рухатися вперед в цьому питанні і твердо стояти на нашій позиції", - додав Палладіно, відповідаючи на припущення, що військовополонених моряків, за деякими даними, могли перевезти в Москву.

Як повідомлялося, Трамп скасував зустріч з Путіним через полонених українських моряків.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і вже заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.

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Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?

"Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти"

"Українська правда" у Threads

Теми: полоненіАзовське мореСШАРосія
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