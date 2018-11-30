Госдеп: Отменив встречу с Путиным, США требуют возвращения пленных моряков и кораблей

В Госдепе объяснили почему Трамп отменил встречу с Путиным, а не использовал встречу во время саммита G20, чтобы лично высказать позицию по поводу действий РФ против Украины.

Об этом во время бриффинга рассказал замглавы пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино.

"Ясно, что твиты президента по этому вопросу были совершенно четкими в отношении того, чего мы добиваемся, и это возвращение украинских моряков, как и судов. Агрессия, которую мы наблюдали на этой неделе, неприемлема и было отправлено сильное послание", - ответил Палладино на вопрос об отмене встречи Трампа с Путиным.

Он добавил, в ответ на дополнительные вопросы, что это сильное послание заключается в изоляции РФ. Кроме того Палладино подчеркнул, что США уже усилили давление на Россию.

"Наша позиция была очень ясной: от президента и посла (в ООН – ред.) Хейли до госсекретаря Помпео. Мы: они должны вернуть Украине суда и задержанных членов экипажа", - саказал он.

"Мы будем продолжать двигаться вперед по этому вопросу и твердо стоять на нашей позиции", - добавил Палладино, отвечая на предположение, что военнопленных моряков, по некоторым данным, могли перевезти в Москву.

Как сообщалось, Трамп отменил встречу с Путиным из-за плененных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

МинТОТ опубликовал карту, которая свидетельствует, что наши корабли былизахвачены в нейтральных водах.

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