ООС: Бойовики били з мінометів і БМП, 1 загиблий, 4 поранених

Минулої доби бойовики 18 разів порушили режим тиші, 13 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 1 український військовий загинув, ще 4 - отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти двічі обстріляли позиції ОС на Маріупольському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Об'єднаних сил станом на 7:00 5 листопада.

Бойовики вели прицільний вогонь з мінометів різного калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка, Новотроїцьке, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське", - заявили у штабі.

"Позиції ОС у районі Золотого окупанти двічі обстрілювали з мінометів калібру 120 мм. Тут же, тричі, ворог застосував міномети 82-го калібру.

Вогневого впливу з цієї ж зброї зазнали опорні пункти наших військ неподалік Новотошківського, Авдіївки, Павлополя, Водяного, Гнутового та Лебединського", - наголосили у прес-центрі.

Внаслідок бойових дій 1 український військовий загинув, 3 - зазнали легких поранень, 1 - отримав поранення середньої важкості.

"Підрозділи, що обороняються, вживають активних заходів, зокрема й вогневого впливу на окупантів, з метою недопущення прориву противника, утримання займаних позицій і збереження життя та здоров'я військовослужбовців ОС.

Кожен випадок відкриття вогню противником не залишається поза увагою", - йдеться у звіті.

За даними розвідки, протягом 4 листопада 3 окупантів було знищено та ще 4 - поранено.

Від початку доби бойовики двічі обстріляли позиції ОС на Маріупольському напрямку - в районі населених пунктів Павлопіль та Гнутове. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед українських військових немає.