Юрист: Луценко збрехав, що похороном Гандзюк займається Народний фронт

Юрист Масі Найєм заявляє, що генпрокурор Юрій Луценко збрехав, говорячи, що похованням херсонської активістки Катерини Гандзюк займається "Народний фронт".

Про це він написав у Facebook, коментуючи відповідну заяву Луценка.

""Народний Фронт" не займається похованням Катерини Гандзюк. Це брехня. Похованням займається міськрада Херсону", - написав Найєм.

Він також додав, що "Криваві дивіденди", у збирання яких генпрокурор звинуватив активістів, друзів і небайдужих до долі Гандзюк, вони "почали збирати в той день, коли її облили кислотою".

"Тоді ані генеральний прокурор, ані президент, ані міністр внутрішніх справ не зробили жодної заяви. Тоді Катерина ще була жива. Тепер вона померла. І тільки тепер таке пожвавлення і заява про звільнення... То в кого танці?", - підсумував Найєм.

Прощання з Катериною Гандзюк відбудеться 7 листопада о 14:00 у Херсоні.

Нагадаємо, вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

Але за 3 місяці правоохоронці так і не змогли розкрити цей злочин.

Нардеп від БПП Мустафа Найєм вимагав створити тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів нападів на активістів в 2017-2018 роках.

Юрист антикорупційної групи "Реанімаційний пакет реформ" Олександр Лємєнов заявив, що представники фракцій БПП та "Народний фронт" у Верховній Раді намагаються створити контрольовану тимчасову слідчу комісію, яка аналізуватиме результати розслідувань стосовно нападів на громадських активістів.

5 листопада засновники спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" назвали причину смерті радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк і вказали на слід депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Правозахисники і активісти вимагали відставки Авакова і Луценка у зв'язку з убивством Гандзюк.

6 листопада, генпрокурор Юрій Луценко з трибуни Ради заявив, активісти розгорнули "криваву кампанію", щоб спаплюжити владу, і що в цей же день він подасть заяву про свою відставку.

Луценко також запевняв, що "похоронами Гандзюк займається "Народний фронт", а не ці діячі, які збирають на цьому свої криваві дивіденди".