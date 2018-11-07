Українці стали менше відпочивати біля моря і більше їздять у Карпати

У готелях південного регіону України за результатами літнього сезону 2018 року з минулого року скоротився період бронювання з семи до чотирьох днів, при цьому українці стали частіше влітку їздити відпочивати в Карпати.

Про це розповів виконавчий директор керуючої компанії Ribas Hotels Group Андрій Маренчук, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це був непростий літній сезон.

"Термін бронювання в південному регіоні значно скоротився, період раннього бронювання - також. Середня тривалість броні в цьому сезоні - чотири дні, в минулому році - сім днів ", - сказав він.

Маренчук зазначив, що це один з головних чинників оцінки туристичного ринку.

Також представник компанії вважає, що зменшення цього показника свідчить про низький рівень маркетингового продукту більшості курортних готелів країни.

Він вважає, що Кароліно-Бугаз, Грибівка, Очаково, Затока і Коблево стали курортами "останнього моменту", тобто їх вибирають в останню чергу, якщо не вдалося виїхати на закордонний курорт.

"Це найгірший маркетинговий продукт з існуючих. Його набувають в останню чергу, тому що інші чинники не зіграли: наприклад, не вистачило часу поїхати в Єгипет або Туреччину на 10 днів, тому з'їздили в Затоку на три доби", - розповів Маренчук.

Він також вважає, що в боротьбі за гостя, що віддає перевагу Україні на тривалий термін, вітчизняні курорти програють іноземним, в першу чергу, через відсутність розвиненої інфраструктури готелів.

"Якщо в Туреччині будують готель в середньому на 300 номерів, то в нашому регіоні такий об'єкт вважається дуже великим. А якщо у готелі невеликий номерний фонд, то вбудовувати басейн, встановлювати водні гірки та іншу розважальну інфраструктуру нерентабельно", - сказав експерт.

Разом з тим Маренчук констатував зрослу конкуренцію з карпатськими готелями.

За його словами, туризм в Карпатах стрімко розвивається, оскільки гори розглядають вже не тільки в ракурсі зимового "Буковеля", але і бронюють карпатські готелі і в літній сезон.