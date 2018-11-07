Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці стали менше відпочивати біля моря і більше їздять у Карпати

Середа, 7 листопада 2018, 11:49

У готелях південного регіону України за результатами літнього сезону 2018 року з минулого року скоротився період бронювання з семи до чотирьох днів, при цьому українці стали частіше влітку їздити відпочивати в Карпати.

Про це розповів виконавчий директор керуючої компанії Ribas Hotels Group Андрій Маренчук, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це був непростий літній сезон.

"Термін бронювання в південному регіоні значно скоротився, період раннього бронювання - також. Середня тривалість броні в цьому сезоні - чотири дні, в минулому році - сім днів ", - сказав він.

Маренчук зазначив, що це один з головних чинників оцінки туристичного ринку.

Також представник компанії вважає, що зменшення цього показника свідчить про низький рівень маркетингового продукту більшості курортних готелів країни.

Він вважає, що Кароліно-Бугаз, Грибівка, Очаково, Затока і Коблево стали курортами "останнього моменту", тобто їх вибирають в останню чергу, якщо не вдалося виїхати на закордонний курорт.

"Це найгірший маркетинговий продукт з існуючих. Його набувають в останню чергу, тому що інші чинники не зіграли: наприклад, не вистачило часу поїхати в Єгипет або Туреччину на 10 днів, тому з'їздили в Затоку на три доби", - розповів Маренчук.

Він також вважає, що в боротьбі за гостя, що віддає перевагу Україні на тривалий термін, вітчизняні курорти програють іноземним, в першу чергу, через відсутність розвиненої інфраструктури готелів.

"Якщо в Туреччині будують готель в середньому на 300 номерів, то в нашому регіоні такий об'єкт вважається дуже великим. А якщо у готелі невеликий номерний фонд, то вбудовувати басейн, встановлювати водні гірки та іншу розважальну інфраструктуру нерентабельно", - сказав експерт.

Разом з тим Маренчук констатував зрослу конкуренцію з карпатськими готелями.

За його словами, туризм в Карпатах стрімко розвивається, оскільки гори розглядають вже не тільки в ракурсі зимового "Буковеля", але і бронюють карпатські готелі і в літній сезон.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: УкраїнаКарпатитуризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Україна
Голова НБУ заявив про рекорд: міжнародні резерви України сягнули майже $39 мільярдів
Парламент Болгарії підтримав членство України в НАТО після війни і "формулу миру"
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: