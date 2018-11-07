Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У прокуратурі виправдовують сина Грицака: не міг впливати на накази

Середа, 7 листопада 2018, 14:22

Прокурора Олега Грицака, який є сином чинного голови СБУ, під час Революції гідності змусили підтримувати в суді обвинувачення проти активістів.

Про це йдеться у відповіді прес-служби прокуратури Полтавської області на запит BIHUS.Info.

Олег Грицак зараз працює заступником начальника цієї прокуратури.

"На той час (січень 2014 року - ред.) Грицак О.В. займав посаду рядового прокурора прокуратури, що є самою низовою ланкою прокурорських працівників, та не міг жодним чином впливати на рішення керівництва", – йдеться у відповіді.

"Групу прокурорів було зобов’язано відповідно до галузевих наказів з’явитись до суду та зачитати позицію старшого процесуального керівника", – стверджується в ній.

У тих судових засіданнях в Оболонському райсуді Києва Олег Грицак просив суд узяти під варту студентів Вадима Ковальова і Данила Окулова, а також активіста Сергія Сімонова. Та судді вирішили застосувати до майданівців домашній арешт.

Прес-служба прокуратури Полтавської області наголосила, що Олег Грицак не подавав апеляції на такі рішення суду, "незважаючи на бажання керівництва обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

У відповіді на запит також написано: "Грицаком О.В. в подальшому підтримано в судовому засіданні клопотання Окулова Д.Д. та Ковальова В.В. щодо зміни умов виконання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту – з цілодобового на нічний".

Втім тексти судових рішень, які має редакція BIHUS.Info, це не підтверджують: подібні позиції прокурора Олега Грицака там не зафіксовані.

Полтавська прокуратура ж наполягає: "Грицак О.В. особисто слідчі дії у вказаних кримінальних провадженнях не виконував, вказівок слідчим щодо розслідування кримінальних проваджень не надавав, жодних документів останнім підписано не було".

Редакція отримала відповідь 2 листопада, тобто через 4 тижні після того, як журналісти BIHUS.Info надіслали свій запит в рамках розслідування "Антимайдан Грицака-молодшого".

Тоді у розмові з журналістами прокурор Олег Грицак відмовився від коментарів на камеру, але пообіцяв, що на всі запитання відповідь дасть прес-служба.

Журналісти отримали копії трьох неопублікованих у судовому реєстрі ухвал Оболонського райсуду від січня 2014 року, з яких слідує, що Олег Грицак як прокурор просив тримати під вартою згаданих активістів Революції гідності.

Автори розслідування виявили, що попри це його не люстрували, тепер Грицак-молодший працює на Полтавщині.

Міністерство юстиції пояснило, що Олег Грицак під час Революції гідності фігурував як прокурор у справах, за які не передбачена люстрація.

"Українська правда" в Threads

Теми: ГрицакМайданпрокуратуралюстрація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Грицак
Ярослав Грицак: Україна стане новим центральноєвропейським тигром
Про що Зеленський, Богдан, Рахманін і Грицак розповідали "Українській правді" 2020 року
Історик Ярослав Грицак: Революція Зеленського ─ це третій Майдан, який хакнули
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: