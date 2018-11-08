Барна просить позбавити акредитації журналіста, якого він обматюкав

Народний депутат від БПП Олег Барна хоче позбавлення акредитації при Верховній Раді України журналіста програми "Гроші" каналу "1+1" Ігоря Колтунова, якого він обматюкав у кулуарах парламенту 2 жовтня.

Про це йдеться у зверненні нардепа до голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, повідомляє "Детектора медіа".

Зокрема Барна просить голову Комітету рекомендувати прес-службі апарату ВР припинити акредитацію при парламенті журналіста Ігоря Колтунова "задля унеможливлення в майбутньому відвідування Верховної Ради України даним журналістом".

Нардеп вважає, що журналіст непрофесійно виконує свої обов’язки.

"Вважаю неприпустимою акредитацію при Верховній Раді подібних журналістів, метою яких є не професійне виконання своїх обов’язків, не об’єктивне висвітлення роботи Верховної Ради України як найвищого законодавчого органу держави, а лише дискредитація брудним методами народних депутатів та українського парламенту в цілому", – йдеться у зверненні Барни.

Перша заступниця голови Комітету свободи слова Ольга Червакова у коментарі "Детектору медіа" повідомила, що вона так само отримала звернення Барни щодо позбавлення журналіста "1+1" акредитації. За її словами, Комітет розгляне звернення найближчим часом.

"Я вбачаю особисто в цьому конфлікт інтересів, тому що не може депутат звертатися за покарання журналіста, якого він обматерив. Але Комітет розглядає всі звернення, які надходять, тому ми це розглянемо на одному з найближчих засідань. Сьогодні, на жаль, не встигли, тому що це звернення до мене надійшло в понеділок, а в п’ятницю вже був підписаний порядок денний Комітету", – сказала вона.

Червакова додала, що в законодавстві не прописані механізми позбавлення журналіста акредитації.

У своєму зверненні Барна також зазначає, що чотири рази звертався до генерального директора телеканалу "1+1" Олександра Ткаченка з проханням надати йому прямий ефір "для законного права захистити свою честь, гідність та ділову репутацію шляхом спростування неправдивої інформації щодо мене".

За словами Барни, він не отримав жодної відповіді.

Нагадаємо, 2 жовтня Барна обматюкав журналіста Колтунова після запитання, чому він тричі кнопкодавив під час голосування у парламенті.

Потім Олег Барна прокоментував інцидент, зазначивши, що відповів Колтунову за "брехню і крадіжку в особі його шефа Коломойського (Ігор Коломойський є власником телеканалу 1+1 – УП)".

Барна визнав, що його "сповідь" була "трохи непедагогічна".