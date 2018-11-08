До суду пішла справа росіянина, який воював на Донбасі за бойовиків

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Четвер, 8 листопада 2018, 16:29

Служба безпеки передала до суду справу громадянина Російської Федерації, який воював на Донбасі боці бойовиків.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Слідство встановило, що мешканець Казані на прізвисько "Шаман" був учасником терористичного угруповання "брянка ссср".

За даними СБУ, підозрюваний під керівництвом російських інструкторів пройшов снайперську підготовку та воював проти сил антитерористичної операції поблизу Первомайська та Станиці Луганської на Луганщині.

"За результатами досудового розслідування обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 (участь в терористичній організації) Кримінального кодексу України щодо російського терориста скерований до суду", – йдеться в повідомленні.

В СБУ нагадують, що бойовика затримали влітку 2018 року на Луганщині під час спроби перетину лінії розмежування.

Українська правда
Теми: СБУ тероризм
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