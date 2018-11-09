Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гриценко розповів, чи буде об’єднуватись з Тимошенко

П'ятниця, 9 листопада 2018, 18:23
Гриценко розповів, чи буде об’єднуватись з Тимошенко

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що не збирається об'єднувати зусилля з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко.

Таку заяву він зробив в ефірі "Радіо НВ".

На питання, чи існує ймовірність об’єднання з Тимошенко, Гриценко відповів: "Коротка відповідь. Ні".

Він наголосив, що це стосується співпраці як у висуванні єдиної спільної кандидатури на президентських виборах-2019, так і у співпраці на парламентських виборах-2019.

"Але є принципові речі, там, де ми могли б об'єднати зусилля з Юлією Володимирівною Тимошенко - це роз'яснити нашим громадянам ключові відмінності в наших програмах, в ціннісних установках", - сказав Гриценко.

Зокрема, лідер "Громадянської позиції" запросив Тимошенко до відкритої дискусії на будь-якому майданчику.

"Ми маємо з нею принципово різні погляди на те, якою має бути конституція", - додав Гриценко.

"Я гарантую абсолютно шанобливе, ввічливе ставлення, не буде ніяких нападів і образ. Але оскільки ми з нею маємо принципово різні погляди на те, якою має бути Конституція, - а це важливий, основний закон нашої країни, - вона хоче зробити ставку на канцлера, на парламент, а я вважаю, що це повинен бути всенародно обраний президент. Це, мені здається, була б абсолютно нормальна співпраця в форматі публічних дебатів. Для того, щоб люди потім визначилися", - додав Гриценко.

Раніше Юлія Тимошенко заявила про відкритість до співпраці з партією "Самопоміч", з політсилою Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" і музикантом, громадським діячем Святославом Вакарчуком.

Теми: ГриценкоТимошенковибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Гриценко
Чотири генерали судяться з міністром оборони – Гриценко
На (про)західному фронті без змін. Що думають про об'єднання Садовий, Гриценко, Заліщук та Гацько
Гриценко відреагував на російський вирок: Нехай собі біснуються
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: