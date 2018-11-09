Гриценко розповів, чи буде об’єднуватись з Тимошенко

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що не збирається об'єднувати зусилля з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко.

Таку заяву він зробив в ефірі "Радіо НВ".

На питання, чи існує ймовірність об’єднання з Тимошенко, Гриценко відповів: "Коротка відповідь. Ні".

Він наголосив, що це стосується співпраці як у висуванні єдиної спільної кандидатури на президентських виборах-2019, так і у співпраці на парламентських виборах-2019.

"Але є принципові речі, там, де ми могли б об'єднати зусилля з Юлією Володимирівною Тимошенко - це роз'яснити нашим громадянам ключові відмінності в наших програмах, в ціннісних установках", - сказав Гриценко.

Зокрема, лідер "Громадянської позиції" запросив Тимошенко до відкритої дискусії на будь-якому майданчику.

"Ми маємо з нею принципово різні погляди на те, якою має бути конституція", - додав Гриценко.

"Я гарантую абсолютно шанобливе, ввічливе ставлення, не буде ніяких нападів і образ. Але оскільки ми з нею маємо принципово різні погляди на те, якою має бути Конституція, - а це важливий, основний закон нашої країни, - вона хоче зробити ставку на канцлера, на парламент, а я вважаю, що це повинен бути всенародно обраний президент, - це, мені здається, була б абсолютно нормальна співпраця в форматі публічних дебатів. Для того, щоб люди потім визначилися", - додав Гриценко.

Раніше Юлія Тимошенко заявила про відкритість до співпраці з партією "Самопоміч", з політсилою Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" і музикантом, громадським діячем Святославом Вакарчуком.