Супрун: В Україні близько 244 тисяч ВІЛ-інфікованих громадян

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Субота, 1 грудня 2018, 04:14

В Україні вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) інфіковані майже 244 тисяч громадян. При цьому знають про свій статус лише половина від кількості людей, які живуть з ВІЛ.

Про це у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

Вона нагадала, що щороку 1 грудня в усьому світі проходять заходи до Дня боротьби зі СНІДом.

За словами Супрун, в Україні більшість нових випадків виявляються вперше на 3 та 4 клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, коли стан здоров'я вже незадовільний.

"Ця ситуація може бути виправлена, якщо не заплющувати очі на проблему та вчасно проходити тестування", - заявила в.о. міністра.

"Зараз в Україні немає проблем з лікуванням - ми першими у Східній Європі переходимо на 100% забезпеченість ліками.

Тобто кожен ВІЛ-позитивний українець може отримувати лікування безоплатно. Зараз у подоланні хвороби найважливіше - виявити й привести на лікування всіх, хто живе з ВІЛ", - підкреслила Супрун.

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Теми: Супрун МОЗ здоров'я
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