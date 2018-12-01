Супрун: В Украине около 244 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан

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Суббота, 1 декабря 2018, 04:14

В Украине вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) инфицированы почти 244 тысяч граждан. При этом знают о своем статусе лишь половина от количества людей, живущих с ВИЧ.

Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Она напомнила, что ежегодно 1 декабря во всем мире проходят мероприятия ко Дню борьбы со СПИДом.

По словам Супрун, в Украине большинство новых случаев выявляются впервые на 3 и 4 клинических стадиях ВИЧ-инфекции, когда состояние здоровья уже неудовлетворительное.

"Эта ситуация может быть исправлена, если не закрывать глаза на проблему и вовремя проходить тестирование", - заявила и.о. министра.

"Сейчас в Украине нет проблем с лечением - мы первыми в Восточной Европе переходим на 100% обеспеченность лекарствами.

То есть каждый ВИЧ-украинец может получать лечение бесплатно. Сейчас в преодолении болезни важное - выявить и привести на лечение всех живущих с ВИЧ", - подчеркнула Супрун.

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Темы: Супрун Минздрав здоровье
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