В ЄС хочуть дозволити Лондону добровільно відмовитися від Brexit

Велика Британія може скасувати Brexit в односторонньому порядку, відкликавши застосування статті 50 Договору про ЄС.

Про це йдеться у висновку генерального адвоката Суду ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Генеральний адвокат Кампос Санчес-Бордона пропонує Суду ЄС оголосити, що стаття 50 Договору про ЄС дозволяє одностороннє скасування повідомлення про намір вийти з ЄС. Ця можливість продовжує існувати доти, доки формально не буде укладено угоду про вихід," - йдеться у пресс-релізі суду.

Суд ЄС розглядає питання, чи може Лондон вирішити на пізній стадії Brexit не наполягати на ньому після звернення групи шотландських депутатів.