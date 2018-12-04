В ЄС хочуть дозволити Лондону добровільно відмовитися від Brexit

2003 перегляди
Вівторок, 4 грудня 2018, 11:08

Велика Британія може скасувати Brexit в односторонньому порядку, відкликавши застосування статті 50 Договору про ЄС.

Про це йдеться у висновку генерального адвоката Суду ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Генеральний адвокат Кампос Санчес-Бордона пропонує Суду ЄС оголосити, що стаття 50 Договору про ЄС дозволяє одностороннє скасування повідомлення про намір вийти з ЄС. Ця можливість продовжує існувати доти, доки формально не буде укладено угоду про вихід," - йдеться у пресс-релізі суду.

Суд ЄС розглядає питання, чи може Лондон вирішити на пізній стадії Brexit не наполягати на ньому після звернення групи шотландських депутатів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ЄС Велика Британія
powered by lun.ua
По темі
ЄС до Різдва накладе санкції на 5 осіб за хіматаку у Солсбері – ЗМІ 3 грудня 2018, 12:20
ЄС введе санкції проти 9 осіб, відповідальних за "вибори" в ОРДЛО – ЗМІ 3 грудня 2018, 11:54
У Брюсселі пройшла демонстрація на захист клімату 3 грудня 2018, 00:57
Усі новини
Головні новини
За п’ять років українські порти на Азові зменшили перевалку майже вдвічі — АМПУ
НАТО посилює оборону у відповідь на агресію РФ в Україні – генсек
Названо найбільш прибуткові і збиткові банки
Трасу Київ-Чоп тимчасово перекриють
Усі новини
Лайфхаки

Гірлянди та новорічні іграшки своїми руками

соціум

Війна і мир. 24 колажі, які змусять вас зупинитися і задуматися