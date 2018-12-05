Путін пояснив, чому не хоче говорити з Порошенком по телефону

Президент РФ Володимир Путін заявив, що він не відповідає на спроби президента України Петра Порошенка поговорити по телефону, оскільки не хоче брати участь у його виборчій кампанії.

Про це він сказав журналістам в середу, коментуючи відсутність телефонної розмови з Порошенком, про яку просила українська сторона, передає ТАСС.

За його словами, він не хоче і не буде брати участі в "нехитрих комбінаціях" українського президента.

"Адже справа не в тому, що я просто ухиляюся і не хочу з Петром Олексійовичем розмовляти, справа не в цьому. Справа в тому, що я не хочу брати участь у його виборчій кампанії", - сказав Путін.

Він додав, що Порошенко нібито "майстерно створює кризові і провокаційні ситуації, "вину за які перекладає на Росію", а потім показує, як успішно вирішує виниклі проблеми.

Раніше Петро Порошенко заявляв, що після акту агресії РФ в Чорному морі президент РФ Володимир Путін не відповів на його запит про прямому телефонну розмову в будь-якому форматі.

У Кремлі тоді заявили, що запит на телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним від глави української держави Петра Порошенка був, але він "не відбувся в зв'язку з цілою низкою чинників".

25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця.

Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

29 листопада президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через полон українських військових.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що зустріч президентів може відбутися лише після повернення Росією захоплених українських моряків.

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