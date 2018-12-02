Агресія РФ: Порошенко розповів про "ігнор" від Путіна

Після акту агресії РФ у Чорному морі президент РФ Володимир Путін не відповів на запит Петра Порошенка на пряму телефонну розмову у будь-якому форматі.

Про це глава української держави повідомив в інтерв’ю France 24.

За словами Порошенка, коли стався напад на українські кораблі у Керченській протоці, він негайно доручив зв’язатися з Путіним.

"На жаль, досі Путін не відповів на мій запит на пряму телефонну розмову у будь-якому форматі – у двосторонньому, у "нормандському", за участі американських партнерів тощо", - повідомив президент України.

За його словами, російська сторона відмовляється від прямих телефонних переговорів.

Він додав, що РФ "брутально порушила міжнародне право не лише атакою на українських військових, не лише закриттям Керченської протоки, намагаючись заблокувати все Азовське море, що де-факто є спробою окупації Азова".

"Нагальна вимога всього світу – негайно звільніть українських моряків і кораблі", - зазначив президент.

Порошенко підкреслив, що РФ обстріляла і захопила українські кораблі та моряків у нейтральних водах Чорного моря.

На питання, які наміри має президент РФ Путін, Порошенко зазначив: "Напевно, я не та людина, яка може коментувати абсолютно непередбачувані дії пана Путіна. ... Ніхто у світі не розуміє".

Він додав, що санкції "є мотивацією, щоб примусити Путіна сісти за стіл переговорів, досягти деескалації ситуації і прибрати російські війська з України".

Нагадаємо, сам Путін під час прес-конференції на полях саміту G20 1 грудня заявив, що контакти з Україною на вищому рівні не припиняються, попри те, що розмова з Порошенком після захоплення українських моряків не відбулася.

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25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан.

1 грудня під час зустрічі лідерів країн на полях саміту G20 канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися проводити подальші переговори щодо ситуації в Керченській протоці на рівні радників між Україною, Росією, Францією та Німеччиною.