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У Москві арештували активіста за пост на підтримку політв'язнів

Середа, 5 грудня 2018, 13:59

Суд у Москві заарештував правозахисника Льва Пономарьова за пост у Facebook на підтримку росіян, яких підозрюють у тероризмі і екстремізмі з метою захоплення влади.

Про це повідомляє російська "Новая газета", з посиланням на члена руху "За права людини", очолюваного Пономарьовим.

Правозахиснику присудили арешт на 25 діб за "повторне порушення правил проведення публічного заходу".

Протокол на правозахисника склали 1 грудня. У документі йшлося про те, що Пономарьов розмістив на своїй сторінці у Facebook пост із закликом взяти участь в акції "За наших і ваших дітей", яка пройшла біля будівлі ФСБ 28 жовтня.

У протоколі зазначалося, що сторінка правозахисника відкрита до перегляду іншим користувачам Facebook і що у нього більше 8 тисяч підписників.

Захист Пономарьова має намір оскаржити це рішення суду.

Акція "За наших і ваших дітей" була спрямована на підтримку активістів громад "Сеть" і "Новое величие", яких звинувачують в екстремізмі.

Російська влада не погодили акцію.

29 жовтня в Москві і Санкт-Петербурзі затримали десятки учасників мітингів на підтримку політв'язнів.

У справі "Нового величия" десять фігурантів. Усі вони звинувачуються за ст. 282.1 КК (організація екстремістського співтовариства).

Згідно з матеріалами справи, людина під ніком "Руслан Д." запропонував активістам перетворити опозиційний чат в політичний рух, написав політичну програму "Новому величию" і орендував приміщення для проведення "установчих зборів". Пізніше стало зрозуміло, що він був інформатором або навіть штатним співробітником спецслужб.

У справі "Сети" (також відомому як "пензенська справа") проходять 11 осіб. За версією слідства, вони брали участь в терористичному співтоваристві "Сеть", яке нібито готувало збройне повстання і вибухи під час виборів президента і чемпіонату світу з футболу. Фігуранти справи заявляли, що їх катували електрострумом і вимагали дати свідчення.

Теми: Росіяполітв'язні
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