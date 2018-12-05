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В Москве арестовали активиста за пост в поддержку политзаключенных

Среда, 5 декабря 2018, 13:59

Суд в Москве арестовал правозащитника Льва Пономарева за пост в Facebook в поддержку россиян, которых подозревают в терроризме и экстремизме с целью захвата власти.

Об этом сообщает российская "Новая газета", со ссылкой на члена движения "За права человека", возглавляемого Пономаревым.

Правозащитнику присудили арест на 25 суток за "повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия".

Протокол на правозащитника составили 1 декабря. В документе говорилось, что Пономарев разместил на своей странице в Facebook пост с призывом поучаствовать в акции "За наших и ваших детей", которая прошла возле здания ФСБ 28 октября.

В протоколе отмечалось, что страница правозащитника открыта к просмотру другим пользователям Facebook и что у него более 8 тысяч подписчиков.

Защита Пономарева намерена обжаловать это решение суда.

Акция "За наших и ваших детей" была направлена в поддержку активистов сообществ "Сеть" и "Новое величие", которых обвиняют в экстремизме.

Российские власти не согласовали акцию.

29 октября в Москве и Санкт-Петербурге задержали десятки участников митингов в поддержку политзаключенных.

В деле "Нового величия" десять фигурантов. Все они обвиняются по ст. 282.1 УК (организация экстремистского сообщества).

Согласно материалам дела, человек под ником "Руслан Д." предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу "Новому величию" и арендовал помещение для проведения "учредительных собраний". Позже стало понятно, что он был осведомителем или даже штатным сотрудником спецслужб.

По делу "Сети" (также известному как "пензенское дело") проходят 11 человек. По версии следствия, они участвовали в террористическом сообществе "Сеть", которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела заявляли, что их пытали электротоком и требовали дать признательные показания.

Темы: Росcияполитзаключенные
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