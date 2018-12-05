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Савченко оголосила сухе голодування

Середа, 5 грудня 2018, 14:43

Нардеп Надія Савченко, обвинувачена у державній зраді, знову оголосила про голодування.

Про це 5 грудня вона написала у Facebook.

"Я буду продовжувати сухе голодування доки мене не відвезуть в банк, доки я не поновлю електронний ключ, не подам декларацію до НАЗК, доки мені не дозволять відвідування моєї сестри, моєї матері, моїх помічників народного депутата у вільному доступі", - заявила вона.

Нардеп стверджує, що слідчі Служби безпеки шантажують і тиснуть на неї та її адвокатів. У СБУ начебто вимагають, щоб адвокати Савченко підписали документ про ознайомлення з матеріалами справи, щоб негайно розпочати розгляд справи по суті.

Савченко думає, що її хочуть засудити в Україні до президентських виборів.

"Я незламна…Я ж не в Росії, це ж не російські слідаки, це ж не російське ФСБ, це - українське СБУ. І реагувати на такі заяви я можу тільки одним методом. Я оголошую голодування сухе, не просто без їжі, але й без води", - заявила нардеп.

Також Савченко заявила, що в обмін на підпис адвокатів, у СБУ їй нібито пропонували можливість бачитись з рідними, помічниками, поновити електронні ключі, відкрити рахунок в банку для реєстрації кандидатом в президенти України.

Нагадаємо, Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.  

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама нардеп відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

З моменту затримання вона перебуває у СІЗО.

Українська правда

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Теми: Савченко НадіяСБУсуд
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