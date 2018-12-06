Нафтогаз пояснив, чому полум’я на плиті жовте і чайник гріється довше
НАК "Нафтогаз" заявляє, що природний газ неможливо розбавити, а чайники на плитах українців гріються довше з кількох інших причин.
Про це повідомила компанія у Twitter, опублікувавши відповідь на питання громадян, чому газ змінив колір, а їжа готується довше.
"Газ – це не молоко і не пиво. Спроба його розбавити може призвести до катастрофи", - заявляє "Нафтогаз".
У компанії запевняють, що українці отримують газ з тої ж труби, що і європейці.
"Якість газу контролюється при вході в розподільні мережі з ГТС. Хімічний склад контролюється на всіх етапах: від видобутку до транспортування споживачам", - йдеться в повідомленні.
Можливою причиною того, що конфорка горить неправильно, у "Нафтогазі" називають забрудненість газової плити, недостатню кількість кисню у кухні, або низький тиск у мережі, який контролюється облгазами.
Відповідаємо на найпоширеніші запитання:— Нафтогаз України (@NaftogazUK) December 6, 2018
Чи "бодяжать" газ?
Чому конфорка горить неправильно, колір газу не блакитний, а чайник довше закипає? pic.twitter.com/BIaYGl8Pzy
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