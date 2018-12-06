З України хотіли крадькома вивезти деталі військового літака

Служба безпеки попередила незаконне вивезення з України комплектуючих до військового транспортного літака Іл-76 та інших товарів військового призначення.

Про це 6 грудня повідомляє прес-служба СБУ.

Відзначається, що в листопаді 2018 року на одному з українських авіаремонтних підприємств було відремонтовано військовий транспортний літак Іл-76 на замовлення однієї з центральноафриканських країн.

У СБУ повідомили, що група вітчизняних ділків планувала незаконно вивезти літаком товари військового призначення – комплектуючі до авіатехніки.

"Під час поглибленого митного огляду судна у день вильоту правоохоронці виявили партію контрабандних комплектуючих загальною вартістю понад сто тисяч доларів", - зазначили у відомстві.

Повідомляється, що для того, щоб приховати передачу військових товарів іноземній стороні зловмисники оформили вантаж як товари цивільного призначення.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину за ст. 333 Кримінального кодексу (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.