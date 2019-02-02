Президент Колумбії: Мадуро залишилися лічені години

Президент Колумбії Іван Дуке закликав посилити дипломатичний тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це пише Reuters.

Колумбія, яка входить в групу Ліми, вже визнала лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.

"Сьогодні слід аплодувати тому, що бачить світ, що диктатурі Венесуели залишилося дуже мало годин, тому що існує новий інституційний режим, який створюється завдяки роботі, яку виконали Колумбія та інші країни", - сказав Дуке.

"Я сподіваюся, що в найближчі дні дипломатична облога триватиме", - заявив Дуке, наполягаючи на проведенні вільних виборів у Венесуелі в рамках перехідного процесу.

У травні минулого року, незважаючи на низьку явку і звинувачення в підкупі виборців, Мадуро вступив на посаду президента Венесуели на другий термін. Опозиція, Сполучені Штати і група Ліми не визнали результати виборів.

Колумбія стала основним пунктом призначення для більш ніж 3 мільйонів венесуельців, які залишили свою країну, рятуючись від політичної, економічної і соціальної кризи. На даний час в Колумбії проживає більше 1 мільйона венесуельців.

Хоча Гуайдо користується підтримкою Сполучених Штатів і урядів Європейського союзу, Мадуро продовжує утримувати владу за підтримки військового керівництва Венесуели, Росії та Китаю.

Нагадуємо: