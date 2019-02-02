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Президент Колумбии: Мадуро остались считанные часы

Суббота, 2 февраля 2019, 04:46

Президент Колумбии Иван Дуке призвал усилить дипломатическое давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом пишет Reuters.

Колумбия, которая входит в группу Лимы, уже признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

 "Сегодня следует аплодировать тому, что видит мир, что диктатуре Венесуэлы осталось очень мало часов, потому что существует новый институциональный режим, который создается благодаря работе, которую проделали Колумбия и другие страны", - сказал Дуке.

 "Я надеюсь, что в ближайшие дни дипломатическая осада продолжится", - заявил Дуке, настаивая на проведении свободных выборов в Венесуэле в рамках переходного процесса.

В мае прошлого года, несмотря на низкую явку и обвинения в подкупе избирателей, Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на второй строк. Оппозиция, Соединенные Штаты и группа Лимы не признали результаты выборов.

Колумбия стала основным пунктом назначения для более чем 3 миллионов венесуэльцев, которые покинули свою страну, спасаясь от политического, экономического и социального кризиса. В настоящее время в Колумбии проживает более 1 миллиона венесуэльцев.

Хотя Гуайдо пользуется поддержкой Соединенных Штатов и правительств Европейского союза, Мадуро продолжает удерживать власть при поддержке военного руководства Венесуэлы, России и Китая.

Напомним:

Темы: Венесуэла
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