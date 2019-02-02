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На Азові більша частина курортного міста майже тиждень сидить без води

Субота, 2 лютого 2019, 10:14

У Бердянську внаслідок масштабної аварії на магістральному каналізаційному колекторі більша частина міста - 6 мікрорайонів - залишилась без водопостачання.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області, руйнування труби колектору сталося 27 січня.

"В результаті став неможливим рух стоків з більшої частини Бердянська, насосні було зупинено з метою запобігання витікання нечистот з каналізації", - повідомили правоохоронці.

Через аварію призупинено роботу деяких навчальних закладів та дитячих садочків.

Для місцевих мешканців організовано підвоз технічної та питної води. 

У Бердянському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.367 КК (Службова недбалість).  

"Встановлюється коло осіб, які допустили масштабну аварію, триває досудове розслідування", - зазначили правоохоронці. 

Українська правда
Теми: Азовське мореаваріяводаполіція
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