На Азові більша частина курортного міста майже тиждень сидить без води

У Бердянську внаслідок масштабної аварії на магістральному каналізаційному колекторі більша частина міста - 6 мікрорайонів - залишилась без водопостачання.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області, руйнування труби колектору сталося 27 січня.

"В результаті став неможливим рух стоків з більшої частини Бердянська, насосні було зупинено з метою запобігання витікання нечистот з каналізації", - повідомили правоохоронці.

Через аварію призупинено роботу деяких навчальних закладів та дитячих садочків.

Для місцевих мешканців організовано підвоз технічної та питної води.

У Бердянському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.367 КК (Службова недбалість).

"Встановлюється коло осіб, які допустили масштабну аварію, триває досудове розслідування", - зазначили правоохоронці.