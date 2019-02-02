На Азові більша частина курортного міста майже тиждень сидить без води

2846 переглядів
Субота, 2 лютого 2019, 11:14

У Бердянську внаслідок масштабної аварії на магістральному каналізаційному колекторі більша частина міста - 6 мікрорайонів - залишилась без водопостачання.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області, руйнування труби колектору сталося 27 січня.

"В результаті став неможливим рух стоків з більшої частини Бердянська, насосні було зупинено з метою запобігання витікання нечистот з каналізації", - повідомили правоохоронці.

Через аварію призупинено роботу деяких навчальних закладів та дитячих садочків.

Для місцевих мешканців організовано підвоз технічної та питної води. 

У Бердянському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.367 КК (Службова недбалість).  

"Встановлюється коло осіб, які допустили масштабну аварію, триває досудове розслідування", - зазначили правоохоронці. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Азовське море аварія вода поліція


powered by lun.ua
По темі
Волкер підтримав введення міжнародної місії в Азовське море 31 січня 2019, 17:36
Розвідка США прогнозує посилення напруги у Азовському і Чорному морях 30 січня 2019, 02:46
Ударні літаки ЗСУ провели навчання над Азовським морем 28 січня 2019, 10:38
Усі новини
Головні новини
Луценко пригрозив Гриценку й іншим екс-міністрам підозрою у держзраді
На прилавках побільшало підроблених молочних продуктів — Асоціація
Скандальний вертолітний майданчик хочуть повернути Януковичу – КМДА
Піп тікав під гімн: громада перейшла до ПЦУ без священика
Усі новини
здоров'я

11 причин, чому пеніс може боліти під час або після сексу

їжа

4 причини снідати

дослідження

Використання гаджетів немовлятами порушує нічний і денний сон