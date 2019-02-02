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На Азове большая часть курортного города почти неделю сидит без воды

Суббота, 2 февраля 2019, 10:14

В Бердянске в результате масштабной аварии на магистральном канализационном коллекторе большая часть города - 6 микрорайонов - осталась без водоснабжения.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области, разрушение трубы коллектора произошло 27 января.

"В результате стало невозможным движение стоков большей части Бердянска, насосные станции были остановлены в целях предотвращения утечки нечистот из канализации", - сообщили правоохранители.

Из-за аварии приостановлена ​​работа некоторых учебных заведений и детских садов.

Для местных жителей организован подвоз технической и питьевой воды.

Бердянским отделом полиции начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.367 УК (служебная халатность).

"Устанавливается круг лиц, которые допустили масштабную аварию, продолжается досудебное расследование", - отметили правоохранители.

Украинская правда
Темы: Азовское мореаварияводаполиция
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