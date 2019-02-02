У Чермалику бойовики обстріляли ритуальний автобус і кладовище

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Субота, 2 лютого 2019, 18:00

У селищі Чермалик на Донеччині під обстріл окупантів потрапив ритуальний автобус з покійником.

Про це повідомляє в суботу Українська сторона СЦКК.

 
Українська сторона СЦКК

"Сьогодні о 12:30 у селищі Чермалик (на північний схід від Маріуполя) проходив похорон. Під час перевезення покійника на кладовище був обстріляний цивільний автобус ритуальної служби з наліпками на бортах "Ритуальні послуги". Обстріл зі стрілецької зброї здійснювався з боку збройних формувань Російської Федерації та їхніх найманців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при цьому було зафіксовано декілька наскрізних кульових пробоїн на правому боці автобуса, лише дивом кулі не заділи пасажирів.

У повідомленні йдеться, що після прибуття на кладовище труну з покійником і трьох цивільних чоловіків залишили на місці, щоб віддати тіло землі. Водієві автобуса вдалося вивести машину з-під обстрілу та повернутися до безпечного місця.

"Вже після цього нелюді ще продовжили певний час обстрілювати кладовище", - додали в Українській стороні СЦКК.

Українська правда

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Теми: Донецька область Об'єднані сили на Донбасі


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